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MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 29 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, takım kaptanları kim oldu? Sorusunun cevabı MasterChef izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı 3 farklı yemek pişirerek takım kaptanlığı için yarıştı. Peki, mavi ve kırmızı takımların kaptanları kim oldu? İşte, 29 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı için kıyasıya yarıştı. Yarışmaya ise yeni yarışmacı Bahri katıldı. Jürinin değerlendirmeleri ise Kırmızı ve Mavi takımlarının kaptanı belli oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi takım kaptanı Murat:Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

Kırmızı takım kaptanı Faruk Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.

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