MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. Öte yandan takım kaptanlığı yarışında Alican'ın stratejisi seyirciyi de şaşırttı. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. Kaptanlığı kazanan isim ise Alican oldu. Alican takip takımın kaptanı olarak ise Batuhan'ı söyledi.

İşte MasterChef takımları;

Mavi takım kaptanı Alican: Cemre, Yasin, Ekin, Kıvanç

Kırmızı takım kaptanı Batuhan: Suna, Rıfat, Güzide

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri ise en başarılı takım arasında kararsız kaldı ve iki takım berabere kaldı.