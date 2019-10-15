MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlarda hangi takımda kim var? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef'te takımlar ödül oyununda çocuklar için orman meyveli iki katlı ve renkli yaş pasta yapıldı. Şefler yaptıkları tadımın ardından ödülü yani Somer Şef'in Masterclass'ın yer alacak takım belirlendi. MasterChef'in son bölüm detayları haberimizde.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takımın kaptanı oldu. Suna, Ekin'i Kırmızı takımın kaptanlığına seçti.

Mavi Takım: Suna (kaptan),Batuhan, Güzide, Yasin, Mustafa, Yekaterina, Eda

Kırmızı Takım: Ekin (kaptan),Cemre, F. Batuhan, Alican, Rıfat, Kıvanç, Murat

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takımlar belirlendikten sonra ödül için tüm hünerlerini gösterdi. Ödül için iki takım orman meyveli iki katlı yaş pasta yaptı. 1 saatlik süre her iki takımı da zorlarken, çıkan pastaları şefler hem teknik hem görsellik hem de lezzet olarak değerlendirdi. Ve tadımların ardından en iyi yaş pastayı yapan Mavi takım oldu.

MASTERCEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef'te geçen hafta eleme potasına Açelya, F. Batuhan, Murat ve Yasin girdi. 4 yarışmacı dana incik yemeğini yaptı. Günün en başarılı yemeğini yapan isim Murat oldu. İkinci en iyi tabak ise Yasin'in oldu. En zayıf ve kötü tabağı çıkaran isim ise AÇELYA oldu.