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        Haberler Televizyon MasterChef şampiyonu Metin Yavuz kimdir? Metin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

        MasterChef şampiyonu Metin Yavuz kimdir? Metin kaç yaşında, nereli?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da yeni dönem başlıyor. Eski şampiyonlar yarışmaya dahil oluyor. Metin Yavuz'un da aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicisi tarafından araştırılmaya başladı. Bu kapsamda MasterChef eski şampiyonu Metin Yavuz'un hayatı ve kariyerini haberimizde derledik. İşte Metin'in kariyeri ve hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:34
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        MasterChef All Star'da şampiyonlar geri dönüyor. MasterChef eski şampiyonlar arasında yer alan Metin Yavuz'un hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başarılı performansı ve sunumları ile yarışmaya damga vuran Metin Yavuz'un hayatı ve kariyerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, "MasterChef şampiyonu Metin Yavuz kimdir? Metin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

        MasterChef şampiyonu Metin Yavuz, 25 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.

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        MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.

        Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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