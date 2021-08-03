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MasterChef Sergen Özen kimdir? MasterChef Sergen Özen kaç yaşında ve nereli?

2021 MasterChef final turu gerçekleşti, ana kadroya giren adaylar belli oldu. MasterChef yarışmacılarından biri olan Sergen Özen sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. MasterChef Sergen Özen kimdir? MasterChef Sergen Özen kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Sergen Özen kimdir? MasterChef Sergen Özen kaç yaşında ve nereli?

2021 MasterChef programının dikkat çeken isimlerinden biri olan Sergen Özen araştırılıyor. Sempatik tavırlarıyla em jürinin hem seyircinin gönlünü kazanan Sergen Özen hakkında merak edilenleri derledik

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Tekirdağ'da köfteci üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile şeflerin karşısına çıkan Sergen Özen, bu sefer üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

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