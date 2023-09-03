MasterChef All Star eleme adayları! 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star son bölümde günün eleme adayları belli oldu. Cuma akşamı 100 bin TL'lik ödül oyunu için ilk etabın kazananı mavi takım yarışmacıları tüm hünerlerini sergilediler. Ödül oyununun kazananı ise Dilara olmuştu. Bugün ise haftanın son eleme adayı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada bu akşamın konuğu ise ünlü şef OZİ oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı oladu. İşte, 2 Eylül Cumartesi 2023 MasterChef All Star eleme adayları ve son bölümde yaşanan gelişmeler...
MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasına girmemek için kıyasıya rakabet yaşandı. Bu akşam son eleme adayı belli oldu. Gecenin süpriz konuğu ise kokareç üstadı olan ünlü şef OZİ'ydi. Tüm yarışmacılardan ilk etapta sokak lezzetlerinden kokareç konseptli Aliş Kebabı yapmaları istendi. Gecenin sonunda şeflerden tam puan alan yarışmacılar eleme potasına girmekten kurtuldular. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı olacak? Eleme potasına kim girdi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 2 Eylül Cumartesi 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam haftanın son eleme adayları belli oldu. Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga eleme potasına giren ismler olurken bu akşam son eleme adayı da belli oldu. 7. eleme adayının belli olmasıyla yarın yapılacak olan yarışmada en başarısız olan isim elenecek ve MasterChef hayallarine veda edecek.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ünlü şef Ozi'nin örnek olarak sunduğu Aliş Kababı dün akşamın kaderini belirledi. Kokareç konseptli olan bu yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya rakebet yaşandı.
Şefler ise tadımını yaptı ve en başarılı tabağın sahibi Ayaz oldu. Tadım sonunda ise en başarısız olan tabakların sahipleri olan yarışmacılar ikinci kez yarıştılar.
İkinci etapta ise hindistan cevizi ile farklı lezzetler yapıldı. Yarışmanın sonunda en başarısız tabağın sahibi haftanın 7. eleme adayı oldu.
Haftanın son eleme adayı Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı yarın son kez kozlarını paylaşacak. En başarısız tabak ise MasterChef All Star'a veda edecek.
CUMA AKŞAMI NELER OLMUŞTU?
Haftanın beşinci gününde Esra'nın süpriz kararı herkesi şaşırtırken ödül oyunu için kıyasıya rekabet yaşandı. Kazanan takım ise 100 bin TL değerindeki para ödülü için birbirleriyle yarıştı. Gecenin sonunda şeflerden tam puan alan kişi paranın sahibi oldu.
ESRA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR!
Esra bu akşam herkesi şaşırtan bir karar aldı. Takımdan çekilerek takımı kazanması halinde de ödül oyununda da yer almayacağını söyledi.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
100 bin TL'lik ödül oyunu için mücade etmeye hak kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?
Ödül oyunu için rekabet edecek takım mavi takım oldu. Kendilerine verilen sürede en iyi tabağı çıkaracak olan kişi 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?
Ödül oyunu için rekabet edecek takım mavi takım oldu. Kendilerine verilen sürede en iyi tabağı çıkaracak olan kişi 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.
Ödül oyununu kazanan yarışmacı Dilara oldu. Gecenin en iyi tabağını çıkararak 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
PERŞEMBE AKŞAMI NELER OLDU?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geldi.
Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın üçüncü takım oyununun kazananı oldu.
31 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi: 17
Kırmızı: 19
skor ile takım oyununun kazananı KIRMIZI takım oldu.
31 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirledi.
Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan dokunulmazlık oyunu için sıfır atık yapılması istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.
Bireysel dokunulmazlığın perşembe akşamki sahibi HASAN oldu.
31 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleniyor. Dokunlmazlığın sahibi olan Hasan, eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.
Diğer yarışmacıların oylarıyla günün ikinci eleme potasına giden yarışmacı Tolga ise oldu.
Gecenin eleme adayları Batuhan ve Tolga oldu.
ÇARŞAMBA AKŞAMI NELER OLDU?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.
Jüri üyeleri yarışmacılardan, Fava (İzmir), Sakalaçarpan (Afyonkarahisar), Patatesli Dolamber Böreği (Kütahya), Yufkalı Bünyan (Eskişehir), Balaban Kebabı (Eskişehir), Etli Bamya (Konya), Tahinli Kabak Tatlısı (Sakarya) gibi yemekleri yapmasını istedi. Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın ikinci takım oyununun kazananı oldu.
30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım: 4
Kırmızı takım: 3
puan alarak takım oyununun bu akşamki kazananı MAVİ takım oldu. Böylelikle bu hafta ikinci defa takım oyunu galibi mavi takım oldu.
30 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirledi.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan ise arabaşı çorbası istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Bu akşam en başarılı arabaşı çorbasını yaparak dokunulmazlık alan yarışmacı BARBAROS oldu. Barbaros ise bir kişiyi eleme potasına gönderdi.
30 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleniyor. Günün ilk eleme adayı Kıvanç oldu.
Gecenin eleme adayları Kıvanç ve Eda oldu.
SALI AKŞAMI NELER YAŞANDI?
Jüri üyeleri yarışmacılardan, UNESCO'nun gastronomi şehirleri lezzetlerinden olan Torta di Riso, Mualle, Mapo Tofu, Tutu de Feijapo, Rocoto Relleno, Bergensk Fiskesuppe ve Bibimbap gibi yemekler yapılması istendi.
Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın ilk takım oyununun kazananı oldu.
29 AĞUSTOS SALI MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.
Haftanın ilk takım oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergilediler. Dokunulmazlık oyunu için yarışmacıların ana malzemesi sarı kiraz oldu.
Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adayını belirledi.
Kıvanç, Ayaz, Tahsin, Gamze en başarılı 4 tabak seçildi. Bu isimler arasından üç kişi dokunulmazlığı alamadı.
Haftanın ilk dokunulmazlığını alan yarışmacı ise KIVANÇ oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu.
Gecenin ilk eleme adayları Tahsin ve Gamze oldu.
PAZARTESİ AKŞAMI NELER YAŞANDI?
Pazar akşamı sürpriz bir isim elenerek yarışmaya veda ederken bu hafta yeni bir isim yarışmaya dahil oldu. Pazartesi akşam ise kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim 8. haftanın mavi takımın kaptanı oldu. Pazartesi akşamı kaptanlık oyununu kazanan Esra mavi takı kaptanı olurken kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dahil olan yarışmacı 2018 Finalisti Kerem oldu.
28 AĞUSTOS PAZARTESİ MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star 2023 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi akşamı 8. haftanın kaptanı olacak isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında yarışmacılardan baklava yapmaları istendi.
Birbirinden lezzetli baklava tepsileri şeflerin beğenisine sunulurken en başarılı baklavanın sahibi mavi takım kaptanlık oyununun kazananı oldu. Kaptan olan isim ise gecenin sonunda şeflerin oylarıyla belli oldu.
28 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Bu haftanın mavi takım kaptanı ESRA oldu. Gecenin kaptanlık oyununu kazanan Esra, Mavi takım kaptanı oldu.
28 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı seçme hakkı ise Esra'daydı. Esra ise kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Esra(Kaptan), Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan
MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Alican(Kaptan), Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Çağatay, Eda, Barış,
GEÇEN HAFTA (27 AĞUSTOS) MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı ERAY olmuştu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim oldu.
Geçen haftanın elenen yarışmacısı ERAY MasterChef hayallerine gözyaşlarıyla vada etti.
MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİMLER
MasterChef Eray Aksungur, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle;
Güzide,
Burcu,
Büşra,
Berker,
Mert,
Rıfat
Eray
MASTERCHEF'İN İLK ALTIN KAŞIĞINI KİM KAZANDI?
Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu. Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.
2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros, şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.