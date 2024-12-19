MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Tahsin Küçük'ü ağırlıyor. Tahsin, yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının (Ege otlarından dülger balığı) nasıl yapıldığını anlatacak. Yarıştığı dönem başarılı bir performans sergileyen Tahsin, katıldığı dönemin finalistleri arasında yer almıştı. Peki, MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nerelidir? MasterChef Tahsin Küçük kaçıncı oldu, şampiyon mu oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Tahsin'in biyografisi...