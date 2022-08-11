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MasterChef Tayfun kimdir ve kaç yaşında? MasterChef 2022 Tayfun Genç nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef 2022 yarışmasında ana kadroya giren dokuzuncu isim Tayfun Genç oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Tayfun Genç'in hayat hikayesine ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Tayfun Genç ile ilgili merak edilenler...

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  • MasterChef Tayfun kimdir ve kaç yaşında? MasterChef 2022 Tayfun Genç nereli ve ne iş yapıyor?

    TV8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye, 10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 9. önlüğü alarak ana kadroya katılmaya hak kazanan isim MasterChef Tayfun oldu. Peki, MasterChef Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Tayfun Genç ile ilgili detaylar...
  • MasterChef Tayfun kimdir ve kaç yaşında? MasterChef 2022 Tayfun Genç nereli ve ne iş yapıyor?

    MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

    Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır bu mesleği icra eden Tayfun Genç, profesyonel bir aşçıdır. Evli ve bir çocuğu bulunan MasterChef Tayfun, daha öncede yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır.
  • MasterChef Tayfun kimdir ve kaç yaşında? MasterChef 2022 Tayfun Genç nereli ve ne iş yapıyor?

    Aslen Giresunlu olan yarışmacı, MasterChef'in ilk eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. Oylama sonucunda üç evet almayı başaran MasterChef Tayfun, ana kadroya giren 9. yarışmacı oldu.

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