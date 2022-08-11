MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır bu mesleği icra eden Tayfun Genç, profesyonel bir aşçıdır. Evli ve bir çocuğu bulunan MasterChef Tayfun, daha öncede yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır.