Haberler Televizyon MasterChef'te böyle bir eleme görülmedi! İşte 30 Temmuz MasterChef'e veda eden isim!

MasterChef'te böyle bir eleme görülmedi! İşte 30 Temmuz MasterChef'e veda eden isim! TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğuda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin olduğu yemek yarışması MasterChef Allstar'da 30 Temmuz akşamı eleme gecesi yaşandı. Yarışmaya veda eden isim elenme biçimiyle bir ilk oldu. İşte 30 Temmuz MasterChef Allstar'a veda eden yarışmacı... Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 20:07 Güncelleme: 31.07.2023 - 20:07 facebook

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MasterChef Allstar'ın son yayınlanan bölümüne Hataylı Murat Usta konuk olmuştu. Yarışmacılar en iyi performanslarıyla potadan kurtulmak için çaba gösterdiler. Sevilen yarışmacılardan biri beklenmedik bir olayla MasterChef Allstar’a veda etti.

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Eleme gecesinin yaşandığı bölümün fragmanına Mehmet Şef'in, ''Karanlık bir gecedeyiz, böyle zamanlarda çok konuşulacak bir şey yok. Yaşadığı şey milyonda bir yaşanacak bir şey.'' sözleri damga vurmuştu.