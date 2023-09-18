Haberler Televizyon MasterChef'te dün akşam kim elendi, kim gitti açıklandı! 17 Eylül 2023 Masterchef All Star potadan kim elendi?

MasterChef All Star Türkiye'de elenen kim oldu? 17 Eylül MasterChef'te elenen isim... TV8'in bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam nefesleri kesti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda bir kişi daha hayallerine veda etti. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de son gelişmeler... Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:53 facebook

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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bugün de bir kişi yarışmaya veda etti. İşte, her bölümde heyecanın iyice arttığı MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...

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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?



Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan; Dilara, Serger, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.