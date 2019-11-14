MasterChef'te eleme adayları kim oldu? Merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanan MasterChef'te yarışmacılar önce takım oyunu için mücadele etti daha sonra da dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 47. bölümünde yarışmacılar ikinci kez dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Daha sonra yarışmacılar gözleri kapalı bir şekilde kendi yaptıkları yemeği tahmin etmeye çalıştı. Yarışma 10'a 10 bitince son kararı jür üyeleri verdi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Güzide, Ekin, Yasin, Kıvanç, Batuhan eleme heyecanı yaşamamak adına yeniden tezgah başına geçti. Jüri üyeleri yarışmacılardan 5 çeşit mantar ile yaratıcı bir yemek çıkarmalarını istedi. Bireysel dokunulmazlığı isim ise Batuhan oldu. Batuhan jüri üyelerinden tebrik aldı.



MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 13 KASIM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan eleme potasına Ekin'in ismini yazdırdı. Mustafa, Alican, Ekin, Yasin elemeye kalan isimler oldu. Yarın bir yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.