MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Şeflerin isteği doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılardan biri günün sonunda kaptan seçildi. MasterChef'te yeni takım kaptanı kim oldu? İşte 12 Ekim MasterChef haftanın takımları (Kırmızı ve Mavi)

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 76. yeni bölümde kaptanlık oyunu 14 yarışmacının kıyasıya rekabetine sahne oldu.Yarışmacılar, kendilerine verilen tavuk ile yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Bunun için şefler 45 dakika süre verdi. Süre sonunda şefler, seçtikleri yarışmacıların yemeklerini ayrı ayrı tadımını yaptı. Tadım sonrasında seçtikleri yarışmacıların yemeklerini bir kez daha tadımını yaptı.

Danilo şefin seçimi Özgül ve Eray, Mehmet şefin beğendiği isimler Uğur, Serhat oldu. Somer şef ise Ebru ile Emir'in yaptığı yemekleri beğendiğini söyledi. Bu yarışmacıların yaptığı yemekler şefler tarafından yeniden tadımı yapılarak değerlendirildi. Bu değerlendirme sonrasında finale Özgül, Emir ve Uğur çağırıldı. Emir, gecenin üçüncüsü olurken şefler Özgül ile Uğur arasındaki seçimi oy çokluğu ile yaptıklarını söyledi. Buna göre bu akşam MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Uğur oldu ve bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF 2020'DE HAFTANIN TAKIMLARI

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Uğur oldu. Bu haftanın Mavi takım kaptanı olan Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti. Sonra MasterChef'te bu haftanın kaptanları birer birer yarışmacı seçimi ile takımlarını oluşturdu. İşte MasterChef 2020'nin bu haftaki takımları;

Mavi takım: Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

Kırmızı takım: Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takımların kurulması sonrasında kaptanlar, avantajı kazananı belirlemek için karşı karşıya geldi. Kaptanlardan 45 dakikada etli lahana sarması yapmaları istendi. Süre sonunda şefler kazananı belirlemek için tadım yaptı. Bu oyunun galibinin kazanacağı avantaj ise yapılacak ilk takım oyununda düelloda kendi takımından hangi yemekte kimin olacağı ve karşı takımdan kiminle düello yapacağını seçme şansı verildi. Bu akşamki kaptanlar düellosunu kazanan da Mavi takım kaptanı Uğur oldu.