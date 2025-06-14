MasterChef Türkiye 2025 yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef ne zaman başlayacak?
MasterChef Türkiye, yeni sezonundan fragman yayınlandı. Yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef'in yayın tarihi belli oldu. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu programda, yarışmacılar yaptığı sunum tabaklarını şeflerin beğenisine sunuyor. Hatırlanacağı gibi Masterchef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu Onur Üresin olmuştu. Peki, "MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?" İşte MasterChef 2025 yeni sezon tarihi...
MasterChef yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Survivor All Star'ın final yapmasının ardından, MasterChef yeni sezon tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Yarışmacıların tezgah başında şefleri etkilemeye çalıştığı yemek programı MasterChef yeni sezonundan fragman yayınlandı. Peki, "MasterChef 2025 ne zaman başlıyor?" İşte 2025 MasterChef Türkiye'nin başlayacağı tarih...
MASTRCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ŞAMPİYON OLDU?
Masterchef Türkiye finalinde Kerem ve Onur şampiyonluk için yarıştı.