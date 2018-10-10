Masterchef Türkiye'de dün akşam çok heyecanlı bir eleme gecesi yaşandı.Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı programda ilk eleme adaylarının Özlem ve Tuğçe olmasının ardından oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan Esra oldu.Takım içinde oylama yapıldıktan sonra takım kaptanı olan Kerem risk alarak kendini eleme potasına soktu.

Jürinin yaptığı oylama sonucunda elenen isim Özlem elendi. Masterchef Türkiye yarışmasında ilk eleme turu olan soğan doğrama yarışmasında seçilen fakat ilk 14 ana yarışmacı arasına seçilemeyen Özlem, ikinci bir fırsat yakalayarak mavi takıma dahil olmuştu.

9 EKİM MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

Masterchef Türkiye programında bu hafta eleme adayları Tuğçe, Kerem, Özlem, Esra oldu.

İŞTE MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN İSİM

Masterchef Türkiye 12. yeni bölümde eleme anı yine nefesleri kesti. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada bu hafta hayallerine veda eden isim ise Özlem oldu.

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