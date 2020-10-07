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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2020'de dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için "döner" yaptılar. Peki MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2020'de kıyasıya devam eden mücadelenin sonunda en başarılı takımı şefler belirledi ve dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sonrasında bu haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. İşte 6 Ekim MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım ve MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi ve şefler yarışmacılardan döner hazırlamasını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak isteyen takımlar, dört farklı çeşit döner hazırlamaya çalıştı. İskender, pilav üstü döner, dürüm döner, tombik ekmek döner için takımlar kıyasıya mücadele etti. Eğlenceli görüntüler ile birlikte nefis bir döner şöleni ortaya kondu. Şefler, yemeklerin lezzeti kadar dönerin kesim ve şekline de puan verdiler. Dönerin takması ve kesmesinde kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Bir saat 15 dakika süre verilen döner çeşitleri ve kazanan takımlar şu şekilde;

İSKENDER: Mavi takım

PİLAV ÜSTÜ DÖNER: Mavi takım

TOMBİK EKMEK DÖNER: Kırmızı takım

DÜRÜM DÖNER: Mavi takım

Böylece MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, Mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa siyah önlükleri ile girdi. Yedi yarışmacı, Mehmet şefin özel tarifi olan "Sebze Tartar" yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Bu yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler hem şekil hem de tat olarak Mehmet şefin tabağına en yakın hazırlayan yarışmacıyı açıkladı. Buna göre, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sefa, Kırmızı takımdan Serhat'ı eleme potasına gönderdi. İlk eleme adayı böylece Serhat oldu. Sefa, dönerde hatayı kabullenip beni yazın dediği için Serhat'ı seçtiğini söyledi. Sonrasında Kırmızı takımda oylama yapıldı. Bu oylamada en fazla ismi yazılan kişi Walison, haftanın 2. eleme adayı oldu.

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