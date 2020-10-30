MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar her şeylerini ortaya koydu. Ancak dokunulmazlık oyununda en iyi menüyü yine Mavi takım çıkardı. Kırmızı takım bu hafta 2. kez eleme oyununa gitti. Şefler Kırmızı takım oyuncularından balkabağının başrolde olduğu yaratıcı bir yemek istedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oyunu sonrasında şeflerden tam puan alan tabak Emir'in oldu.

EMİR'İN BELİRLEDİĞİ ELEME ADAYI: FURKAN

TAKIM OYLAMASI SONUCU BELİRLENEN İSİM: BARBAROS

Önceki bölümde Tanya ile Serhat eleme adayı olmuştu.