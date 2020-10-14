MasterChef 2020'de bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Dokunulmazlığı kazanarak yarışmadaki yerini bir gün daha garantileyen takımın aksine, dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme potasına girerek, haftanın ilk iki eleme adayı oldu. Peki MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu öncesi Mavi takım kaptanı, düelloda kazandığı avantajı kullandı. Buna göre, Uğur pide çeşitlerinden kendi takımından kime vereceğine karar verdi. Sonrasında karşısına Kırmızı takımdan kimle düello yapacağını açıkladı. Böylece bu akşam dokunulmazlık oyunu düellolarında eşleşmeler şöyle oldu;

Trabzon yağlı pide: Berker - Ayyüce

Patatesli kır pidesi: Uğur - Barbaros

Bafra pide: Esra - Sefa

Konya bıçak arası: Furkan - Eray

Tahinli pide: Tanya - Serhat

Kayseri cıvıklı pide: Emir - Özgül

Cantik pide: Ebru - Didem

Şefler, yarışmacılara bu yemekleri yapmaları için 50 dakika süre verdi. Şefler, süre sonunda pidelerin tadımını yaptı ve sonrasında hangi pidenin daha iyi olduğunu, düelloyu hangi yarışmacının kazandığını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile kazanan yarışmacılar şu şekilde oldu;

Trabzon yağlı pide: Berker - Mavi takım

Patatesli kır pidesi: Barbaros - Kırmızı takım

Bafra pide: Sefa - Kırmızı takım

Konya bıçak arası: Furkan - Mavi takım

Tahinli pide: Tanya - Mavi takım

Kayseri cıvıklı pide: Emir - Mavi takım

Cantik pide: Ebru - Mavi takım

Bu sonuca Mavi takım, bu akşam dokunulmazlığı kazanmış oldu. Bu akşam yapılan yedi düellodan beşini Mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Bu oyunda yarışmacılardan istenile yemek Danilo şefin özel tarifi ile hazırlanmış Ratatouille oldu. Danilo şefin yemeğin tarifini ve püf noktalarını anlattıktan sonra yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra en iyi üç yarışmacıyı açıkladı. Bu isimler Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. Daha sonrasında ise şefler gecenin kazanan tabağını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile açıklanan karara göre Ayyüce, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayyüce oldu. Kırmızı takımda yarışan Ayyüce, eleme potasına göndermeyi seçtiği isim Didem oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Didem oldu.

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oylamaya gitti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce ve eleme adayı Didem dışındaki beş yarışmacı için oylar kullanıldı. Oylama sonucunda ismi en çok yazılan yarışmacı Özgül oldu. Özgül böylece bu haftanın 2. eleme adayı oldu.