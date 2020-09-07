MasterChef 2020'de dün akşam nefes kesen bir eleme heyecanı vardı. İsmi belirlenen ve bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün "dana yanağı" ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmaya gayret etti ve eleme turunun ilk etabını geçen ilk üç isim, son eleme turunda hünerlerini gösterme fırsatı yakaladı. Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftada yarışmaya veda eden isim dün akşam yapılan oylamanın sonucunda belli oldu. İşte 6 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 2020

MasterChef 2020'de yarışmacılardan bu akşam ilk olarak, verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken; şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti.

İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara Duxelle (Düksel) Pirzola tarifi verdi ve günün sonunda Şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah oldu.

MASTERCHEF'E HANGİ YARIŞMACI GERİ DÖNDÜ?

MasterChef 2020'ye yedeklerden giren yeni yarışmacı, MasterChef 2020'nin 48. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından belli oldu. Herkesin merakla beklediği yeni bölüm fragmanında gözler yeni yarışmacıya çevrildi ve bu hafta MasterChef 2020'nin ana kadrosuna Arem Yüce katıldı.

AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

MasterChef 2020'nin kendisini bu alanda geliştirmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söyleyen Arem Yüce, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeyi yedeklerden de olsa başardı ve artık MasterChef 2020'nin ana kadrosunda.

MASTERCHEF TÜRKİYE 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI