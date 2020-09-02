MasterChef Türkiye kim kazandı? Elemeye adayları belli oldu! 1 Eylül MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananl

MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına girip eleme adayı kim oldu? Sorusu MasterChef izleyicilerinin merak konusu oldu. Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıp eleme potasına girmemek için mücadele etti. İşte 1 Eylül MasterChef Türkiye son bölüm

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Meksika Mutfağı’ndan esintilerin ekrana geldiği yeni bölümde şefler istedikleri yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takımlara dokunulmazlığı verdi. Böylece Mavi takımın beş dakikalık avantaj ile başladığı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!

-Tortilla Çorbası'nda en başarılı takım, jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.

-Jürinin kararına göre Guacamole sosta en başarılı tabağı Mavi takım hazırladı.

-Sucuklu Karidesli Taco'da en başarılı takım jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.

-Tamale tabağında bu akşam en başarılı takım, Kırmızı takım olarak belirlendi.

-Etli Fasülyeli Enchilada yapımında en başarılı takım, Kırmızı takım oldu.

-Börülceli Mole tabağında en başarılı olan takım, Mavi takım oldu.

Böylece, 1 Eylül Salı akşamı MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Celal'in kaptanlığındaki Mavi takım oldu. Şeflerin beğenisine sunulan tabakların akabinde 4-2 skor ile Mavi takım üstünlük sağladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Eleme potasına ise Özgül ve Duygu oldu.