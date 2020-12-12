MasterChef Türkiye, her hafta dış çekim gerçekleştiriyor. Bu hafta Konya'ya giden MasterChef ekibinin çekim yerlerinden bir tanesi de SOBE yani Selçuklu Otizimli Bireyler Eğitim Vakfı oldu. MasterChef yarışmacıları otimzli bireylerle yemek yaparak eğlenceli vakit geçirdiler. İzleyiciler SOBE'nin nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Selçuklu Otizimli Bireyler Eğitim Vakfı nerede? İşte SOBE hakkında...

SELÇUKLU OTİZMLİ BİREYLER EĞİTİM VAKFI (SOBE) NEREDE?

Selçuklu Belediyesi tarafından Otizmli çocuklara ve ailelerine faydalı olabilmek adına kurulmuş bir tesistir.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı(SOBE) projesi, Otizmli çocukların Dünyasını görebilmek için, onların Dünyasından bakmaya, genel olarak ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik çalışmaların incelikle yürütüldüğü bir projedir.

Merkez hayata geçirilirken alanında kendilerini kanıtlamış uzmanlar ve otizmli bireylerin aileleri ile büyük çaplı ortak akıl toplantıları düzenleyerek fikir alışverişinde bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Bakanlık yetkilileri ile istişarelerde bulunarak tesis için önerilerini alınarak kurulmuştur. Yurt dışında benzeri yaşam alanları yerinde incelenerek yapılmıştır.

Bu analizlerin sonucu olarak 21.000 metrekare alan üzerine kurulan birçok farklı alanda hizmet verebilecek bir tesis meydana geldi. İçerisinde eğitim sınıfları, sosyal yaşam alanları, beceri sınıfları, yüzme havuzları, spor alanları, aktif ve pasif duyu bütünleme odaları gibi çok amaçlı bölümleri otizmli çocuklarımıza en iyi hizmeti verebilmek adına dizayn edildi. Ayrıca otizmli çocuklarımızın tabiatla iç içe olabilmeleri için vakfımızda binicilik tesisi, kümes hayvanları, tarım alanı gibi doğal ortamlarda mevcut hale getirildi.