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MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının geçen sene yarışan ve sonunda şampiyonluğu eline alan eski yarışmacısı Eren Kaşıkçı, artık Gökçeada'da yaşamayacağını açıkladı. Geçen senenin şampiyonu Kaşıkçı, İstanbul'a yerleşti. Bakın Eren Kaşıkçı artık ne yapıyor...

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  • MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

    TV8 kanalında yayınlanan MasterChef yarışmasının 2021 sezonunda şampiyonluğu eline alan yarışmacısı Eren Kaşıkçı, bakın şimdi ne yapıyor...
  • MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

    Gökçeada'da ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, Nevşehirli rakibi Hasan Biltekin'i yenerek kupayı eline almıştı.
  • MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

    Yarışmanın olduğu dönem ailesiyle Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, İstanbul'a yerleştiğini açıkladı.
  • MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

    Eren Kaşıkçı sosyal medya hesabından Zekeriyaköy'de bir restoran açtığını ve artık İstanbul'da yaşayacağını duyurdu.
  • MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

    EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

    Eren Kaşıkçı aslen Tokatlı ve asker bir baba ile ev hanımı annenin evladıdır. Babasının asker olmasından dolayı Eren birçok şehir gezmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü kazanan 2021 MasterChef şampiyonu, eğitimini tamamlamamıştır ve mutfak alanına geçerek Gökçeada'da yaşamaya başlamıştır. Tanınan isim evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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