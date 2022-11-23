MasterChef Türkiye şampiyonuydu! İstanbul'a yerleşen Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı aslen Tokatlı ve asker bir baba ile ev hanımı annenin evladıdır. Babasının asker olmasından dolayı Eren birçok şehir gezmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü kazanan 2021 MasterChef şampiyonu, eğitimini tamamlamamıştır ve mutfak alanına geçerek Gökçeada'da yaşamaya başlamıştır. Tanınan isim evli ve bir kız çocuğu babasıdır.