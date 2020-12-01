TV8 patronu Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MaterChef Türkiye'de yarışan ğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini ve devam etmeyeceğini açıklamıştı. MasterChef Uğur neden elendi? sorusu ise MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Uğur neden diskalifiye oldu? İşte MasterChef Uğur Yılmaz Deniz hakkında...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi.

Acun Ilıcalı "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.