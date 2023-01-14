TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef özel bölüm ile izleyici ile buluşuyor. MasterChef Türkiye'de final heyecanında Kıvanç ve Metin'in mücadelesine sahne olurken, 2022-2023 MasterChef şampiyonu yapılan değerlendirmeler sonucunda Metin Yavuz olmuştu. MasterChef ekranlara bu akşam yayınlanacak özel bölüm ile veda ediyor. Peki, "14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?" İşte 14 Ocak 2023 MasterChef özel bölüme katılan ünlüler...