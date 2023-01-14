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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye heyecanı ünlüler yarışması ile sona eriyor. Bu akşam ekranlara gelecek özel bölümde ünlüler kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılacak. Kıyasıya mücadelelerin yarışacağı MasterChef'te, birbirinden ilginç anlara sahne olacak. MasterChef özel bölüme katılan ünlüler kadar, yarışmayı hangi takımın kazanacağı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi MasterChef ünlüler özel bölüm hakkında tüm merak edilenler...

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  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef özel bölüm ile izleyici ile buluşuyor. MasterChef Türkiye'de final heyecanında Kıvanç ve Metin'in mücadelesine sahne olurken, 2022-2023 MasterChef şampiyonu yapılan değerlendirmeler sonucunda Metin Yavuz olmuştu. MasterChef ekranlara bu akşam yayınlanacak özel bölüm ile veda ediyor. Peki, "14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?" İşte 14 Ocak 2023 MasterChef özel bölüme katılan ünlüler...
  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef özel bölüm ile izleyici ile buluşuyor. Ünlülerin karşı karışıya geleceği akşam da ünlüler, mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılacak. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir takım geceyi galip tamamlayacak. 
  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    MASTERCHEF HANGİ ÜNLÜ KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunun ardından bireysel bir oyun daha oynanacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından hangi ünlünün yarışmayı birinci bitireceği bu akşamın sonunda belli olacak. 
  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    Mavi takım

    Fırat

    Kubat 

    Kadir Çöpdemir

    Saadet

    Murat

     
  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    Kırmızı Takım

    Murat Kosava

    Furkan

    Burcu

    Fulya

    Hande

     
  • MasterChef ünlüler yarışıyor! 14 Ocak MasterChef hangi takım kazandı, hangi ünlü birinci oldu?

    MASTERCHEF 2022 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye 2022'nin kazanan şefi Metin oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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