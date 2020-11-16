Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef’te bu hafta kim elendi? 15 Kasım MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte elenen isim

MasterChef Türkiye’de bu haftanın elenen ismi dün akşam yapılan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Karadeniz Bölgesi mutfağında nefis yemeklerin yapıldığı MasterChef 100. bölümde müthiş bir mücadele yaşandı. MasterChef’te veda gecesinde haftanın son takım oyunu oynandı ve 3. eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef’te bu hafta kim elendi? 15 Kasım MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte elenen isim

MasterChef’te bu hafta kim elendi? 15 Kasım MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte elenen isim

MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam veda gecesi yaşandı. Haftanın son gününde Mavi takım ve Kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynanacağı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? 15 Kasım MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte elenen isim...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’in 13. haftasında Esra ve Emir’in kurduğu Mavi takım ve Kırmızı takım, bu akşama kadar iki dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunların ikisini de kazanan Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan iki seferinde de kazanan Uğur oldu. Sonrasında yapılan oylamada ise ilk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı Eray oldu. Bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 3. dokunulmazlık oyunu için Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları mutfağa girdi. Şefler, takımlardan oyunda yapmaları istediği yemekleri açıkladı. Günün menüsü Karadeniz mutfağı yemeklerinden oluşuyor. Yapılması için 45 dakika süre verilen menüde şu yemekler yer alıyor;

1. Sarambula

2. Siron

3. Hamsili köfte

4. Hamsikoli

5. Pepeçura

Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Bu akşam yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı Mavi takım yarışmacıları oynadı. Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet şefin özel tarifi ile Surf and Turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet şefin tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin en başarılı yarışmacısını açıkladı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Serhat oldu.

MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ? 15 kasım 2020

MasterChef 2020’de bu akşam veda gecesi ekrana geldi. Eleme adayları Eray ve Barbaros’un yanına gelen son eleme adayı Esra oldu. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin imza tabağı oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakika... Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te bu haftanın kaptanları olan Esra ile Emir’in yarışmacı seçimi ile mavi takım ve kırmızı takım kadroları şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Esra, Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru.

KIRMIZI TAKIM: Emir, Barbaros, Eray, Uğur, Sefa.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 15 Kasım 2020 Pazar! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON15 Kasım reyting sonuçları
MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen (veda eden) isim kim oldu?
TELEVİZYONİşte MasterChef'te elenen isim!
MasterChef Esra kimdir, nereli ve kaç yaşında? Esra Tokelli elendi mi?
TELEVİZYONMasterChef Esra kimdir?
Arıza 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arıza 10. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONArıza 11. bölüm fragmanı yayında mı?
Maria ile Mustafa 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa 11. son bölüm...
TELEVİZYONMaria ile Mustafa 12. yeni bölüm...
MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
TELEVİZYONMasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?
Alev Alev 3. yeni bölüm ilk sahne izle - Alev Alev 2. son bölüm izleme linki
TELEVİZYONAlev Alev 3. yeni bölüm ilk sahne yayında!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragman izle! EDHO 171. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO 172. yeni bölüm fragmanı yayında!
Çok Güzel Hareketleri Bunlar 2 oyuncuları kimler? ÇGHB 2 oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketleri Bunlar 2 oyuncuları kim?
Tövbeler Olsun oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONTövbeler Olsun oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X