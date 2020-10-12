MasterChef Türkiye kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef Türkiye'de final etabına Sefa, Walison ve Ebru kaldı ve yarışmaya veda eden isim jüri oylaması sonucunda belli oldu. İşte 11 Ekim MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 11 EKİM 2020

MasterChef 2020 eleme gecesinde final turuna kalanlar Sefa, Walison, Ebru oldu. Bu üç yarışmacıdan bu turda istenilen yemek, Somer şefin özel tarifi ile hazırlanan Hamsi Kuşu oldu. Bu yemeğin hazırlanması için verilen süre ise 45 dakika idi. Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için Somer şefin tabağına en yakın olacak şekilde hazırlamak için uğraş verdi. Süre sonunda şefler tadım yaptı. Tadım sonrasında final oyununda birinci olanın Sefa olduğunu açıkladılar.

Walison ve Ebru son ikiye kaldı ve 11 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim Walison Fonseca oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında Kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu.

İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden Kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.