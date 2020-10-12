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Walison Fonseca kimdir? Walison evli mi, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca ne iş yapıyor?

Walison Fonseca kimdir? sorusu Türkiye gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında boy gösteren Brezilyalı model Walison Fonseca MasterChef Türkiye 2020'ye veda eden isim oldu. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca ne iş yapıyor?

Walison Fonseca kimdir? Walison evli mi, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca ne iş yapıyor?

Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına veda etti. Walison Foncesa kimdir? sorusu ise sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacılarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükselmişti.

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