Doğduğun Ev Kaderindir neden final?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın yer aldığı Masumiyet dizisinin yeni bölümü yayınlanmayınca dizinin hayranları merakla araştırmaya başladı. Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?

MASUMİYET NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi yüksek reytingli dizilerle yarışan Masumiyet dizisinin yayın günü değiştirildi. Masumiyet dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Masumiyet'in yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

12 MAYIS 2021 FOX YAYIN AKIŞI

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