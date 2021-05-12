Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

Masumiyet dizisi Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyordu. İddialı dizilerle yarışan Masumiyet dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Peki Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? İşte 12 Mayıs 2021 FOX yayın akışı...

Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın yer aldığı Masumiyet dizisinin yeni bölümü yayınlanmayınca dizinin hayranları merakla araştırmaya başladı. Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?

MASUMİYET NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi yüksek reytingli dizilerle yarışan Masumiyet dizisinin yayın günü değiştirildi. Masumiyet dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Masumiyet'in yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

12 MAYIS 2021 FOX YAYIN AKIŞI

.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 12 Mayıs 2021
Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve gerçek isimleri
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman oyuncuları kim, konusu ne? İşte Kuruluş Osman dizisine dair merak edilenler
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek konusu ve karakterleri ne? Benim Adım Melek oyuncuları isimleri
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?
Sadakatsiz oyuncuları, karakterleri ve konusu ne? İşte Sadakatsiz oyuncuları gerçek isimleri
TELEVİZYONSadakatsiz oyuncuları kim?
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 11 Mayıs Exxen Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONSurvivor kim elendi? İşte SMS sıralaması
Reyting sonuçları 11 Mayıs 2021 Salı! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı
Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 33. son bölüm
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 194. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
11 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması! Exxen Survivor Kırmızı Mavi SMS sıralaması ne oldu? Survivor kim elendi?
TELEVİZYONSurvivor SMS sıralaması ne oldu?