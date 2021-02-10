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Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini Tansel Öngel canlandırıyor. Yıllar sonra Safiye'nin karşısına çıkan Naci aslında hastadır. Peki Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteri yıllar sonra tek aşkı Safiye'nin karşısına çıkar ve ona kavuşmak ister. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümlerinde Naci'nin hasta olduğu ve ölmek üzere olduğu ortaya çıkıyor. Son bölümde sık sık Naci'nin öleceğinden bahsediliyor. Peki Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

TANSEL ÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir

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