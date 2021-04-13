Gizem Katmer'in hayatı merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem Katmer araştırılıyor. Masumlar Apartmanı Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

GİZEM KATMER KİMDİR?

1995, İstanbul doğumludur.İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.2019 yılında Aşk Büyü Vs. isimli sinema filmiyle kamera önü oyunculuğa adım attı. Rol Aldığı Sinema Filmleri ve TV Dizileri: 2019 – Aşk Büyü Vs. (sinema filmi) 2020 – Masumlar Apartmanı (Neriman) (TV dizisi) Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları: 2017 – Ulrike ve Açık Aile 2015 – Çirkin 2014 – Kozalar