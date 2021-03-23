Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı. Bu sezonun en dikkat çeken oyuncularından biri olan Uğur Uzunel araştırılıyor. Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel kim? Uğur Uzunel kaç yaşında ve nereli?

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

12 Kasım 1988 yılında İzmir Kadifekale'de dünyaya geldi. Lise öğreniminin sonuna kadar İzmir Bornova'da büyüdü. İlk okul 2.sınıftan beri tiyatroda yer almıştır. Küçük yaştan oyuncu olmaya karar veren Uzunel Üniversite tercihini de bu yönde kullanmıştır ve oyunculuk mezunu olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okumuştur. Uğur Uzunel, “Ağır Roman Yeni Dünya” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.

UĞUR UZUNEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Masumlar Apartmanı (TV Dizisi 2020)

Afili Aşk (Erkut, TV Dizisi 2019)

Halka (Şener, TV Dizisi 2019)

Her Şey Yolunda (Abi, Kısa Film 2018)

Aşk ve Mavi (İsmet (Ali’nin kardeşi, TV Dizisi 2016)

İkimizin Yerine (Sevilin Aşığı, Sinema Filmi 2016)

Takım: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi 2015)

Nefesim Kesilene Kadar (Yusuf, Sinema Filmi 2015)

Şeref Meselesi (Selim, TV Dizisi 2014)

Ağır Roman Yeni Dünya (Kürt Memet, TV Dizisi 2012)

Ferahfeza (Ali, Sinema Filmi 2012)

El Yazısı (Hamit, Sinema Filmi 2012)