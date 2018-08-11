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Matild Manukyan'ın dev mirasına 16 talip

2001 yılında vefat eden eski vergi rekortmeni, genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler, dövizler ve banka hesaplarından oluşan dev mirası için 16 kişi “biz de ortağız” diye tereke davası açtı. Davacılar, dev mirasın kaldığı Kerope Çilingir’in ise Matild Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia etti

11.08.2018 - 07:10 | Güncelleme:

Genelev patroniçesi, eski vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın 2001 yılında vefatının ardından oğlu Kerope Çilingir’e kalan dev mirasın ortağı olduğunu öne süren 16 kişi tereke (miras) davası açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişinin avukatı, “Veraset ilamları başta olmak üzere tüm kayıtlarda Matild Manukyan’ın mirasçıları sadece müvekkilim olan 16 kişidir. Belgelerde Manukyan’ın oğlu olduğunu iddia eden Kerope Çilingir adına hiçbir kayıt yoktur. Kerope Çilingir, Manukyan’ın oğlu ve mirasçısı değildir” dedi. Mirasçının sadece kendileri olduğunu iddia eden 16 kişi, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler, dövizler ve banka hesaplarının tereke idaresince eşit paylaştırılmasını talep etti.

HALA KIZININ TORUNLARI

İstanbul sulh hukuk mahkemesine açılan davanın dilekçesinde Matild Manukyan’ın babasının Armenak Chah Mouradian, halasının da Susan Chah Mouradian olduğu, 16 kişinin Manukyan’ın halasının kızı Gülnaz Bağçivan’ın torunları olduğu belirtildi. Mirasçı olduklarını iddia eden Güneş Yıldırım, Emine Bayramoğlu, Hazar Bağçivan, Şeval Bingöl, Doğan Bağçivan, Hüseyin Bağçivan, Zerrin Belbeş, Ceylan Şengül, Hatice Başaran, Fener Bağçivan, Erhan Bağçivan, Fahrettin Bağçivan, Abdülbaki Bağçivan, Abdülbari Bağçivan, Fikret Bağçivan ve Hakan Bağçivan adına mahkemeye başvuran avukat, yıllar süren araştırmalar sonucunda hem büyük dayıları Armenak Chah Mouradian hem de büyükanneleri Susan Chah Mouradian’a ait mirasın tek mirasçısının Matild Manukyan olduğunu, Manukyan’ın ölümü üzerine tüm mirasın oğlu olduğunu iddia eden Kerope Çilingir’e kaldığını öne sürdü.

GELİRLER DEVASA BOYUTTA

Avukat dilekçesinde, “Alınan veraset ilamları, geçmişe dönük tapu ve genelev ruhsat ve nüfus kayıtlarında çocuksuz vefat eden Matild Manukyan’ın mirasçılarının sadece müvekkillerim Muş, İzmir ve Kocaeli’nde yaşayan 16 davacı olduğunu göstermektedir. Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian’ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da müvekkillerime geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur. Kerope Çilingir, Matild Manukyan’ın oğlu ve mirasçısı değildir. Biz nüfus ve kayıtların düzeltilmesi için yasal süreci başlattık. Davalı Çilingir, mal kaçırmak amaçlı hileli işlemlerle müvekkilleri miras haklarından mahrum bırakmıştır. Bugüne kadar uğradığımız maddi kayıplar, mahrum kalınan gelirler devasa boyuttadır. Tespit ettiğimiz taşınmaz sayısı 486’dır. Yurtdışında da çok sayıda taşınmaz bulunmaktadır. Yine İstanbul’da 220 adet ticari taksi, ruhsatlı genelevler, hisse senetleri, fon hesapları, yurtiçi ve dışı banka mevduatları ve sayısız otomobillerin akıbeti de bilinmemektedir. Özellikle Çilingir’in mal kaçırmak amaçlı devir işlemi yapma tehlikesi bulunması sebebiyle, Çilingir’e intikal etmiş görünen çok sayıda taşınmazın tapu kayıtlarına başkalarının satışının engellenmesi için tedbir konulmasını talep ederiz” dedi.

TEREKE TEDBİR ŞERHİ KONULDU

Bugüne kadar elde edilmiş gelirler ile birlikte mal varlığının tespitinin talep edilmesiyle mahkeme, tüm bankalara yazı göndererek Gülnaz Bağçivan, Armenak Chah Mouradian, Susan Chah Mouradian, Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matild Manukyan) adına kayıtlı herhangi bir hesap, hisse senedi, döviz, kasa, sigorta vs gibi bulunup bulunmadığının tespitini ve bu kişilerin hisselerine tereke tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

VALİLİK KARARIYLA DAİRELERDEN ÇIKARILDI

Matild Manukyan’ın ölümünden sonra Yalova’da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan ve deniz manzaralı olan 5 katlı binaya yerleşen 15 aile, 4 ay önce Yalova Valiliği kararıyla dairelerden çıkarıldı. Evlerden çıkarılmalarına tepki gösteren ve Matild Manukyan’ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia eden bu kişilerden bazılar evlerinin boşaltılması sırasında çıkan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

DAVACI AİLELER: BİZE TEZGÂH KURDU

Manukyan’ın mirasçısı olduklarını ve 4. kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan yaptığı açıklamada, “Gerçek ismi Matild Muradyan’dır. Armenak Chah Muradyan’ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Hiçbir şekilde yasadışı bir şey yapmadık. Oğlu denilen Kerope Çilingir’in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgâhla bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlar” dedi.

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