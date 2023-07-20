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        Haberler Dünyadan Matt Damon: Aramasaydı oyunculuğa ara veriyordum - Magazin haberleri

        Matt Damon: Aramasaydı oyunculuğa ara veriyordum

        Matt Damon, eşi Luciana Barroso ile oyunculuğa ara vermesi konusunda anlaştığını ancak Christopher Nolan'dan gelen telefonla kararını değiştirdiğini açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 09:13
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        Matt Damon, 'Oppenheimer' adlı filmde beraber rol aldığı arkadaşlarıyla verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Kişisel konulara değinen Damon, eşi Luciana Barroso'a çift terapisi sırasında verdiği sözden bahsetti.

        Matt Damon, meslektaşlarına, "Bu kulağa uydurma gibi gelecek ama aslında gerçek" dedi.

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        "PAZARLIK YAPMIŞTIM"

        Damon, "Bunu fazla kişiselleştirmek istemiyorum ama oyunculuğa ara vermek hakkında eşimle kapsamlı bir pazarlık yapmıştım. 'Yıldızlararası'nda (Interstellar) oynamıştım ve sonra Christopher Nolan, beni birkaç filmliğine rafa kaldırmıştı. Bu yüzden rotasyonda değildim ama esasen çift terapisinde pazarlık yapmıştım" dedi.

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        "ARAMASAYDI OYUNCULUĞA ARA VERİYORDUM"

        Matt Damon, ardından, "Bu gerçek bir olay. Ara vermemde tek şerh Christopher Nolan'ın aramasıydı. Bu, onun bir şey üzerinde çalışıp çalışmadığını bilmeden oldu çünkü size asla söylemez. Durup dururken sizi arar. İşte bu da evimde böyle bir andı" diyerek, oyuncularla tekrar tekrar çalışmaktan hoşlandığı bilinen yönetmenle ilgili espri yaptı.

        Fotoğraflar: AA, AP

        #Matt Damon
        #Christopher Nolan
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