Matt Damon: Aramasaydı oyunculuğa ara veriyordum

Damon, "Bunu fazla kişiselleştirmek istemiyorum ama oyunculuğa ara vermek hakkında eşimle kapsamlı bir pazarlık yapmıştım. 'Yıldızlararası'nda (Interstellar) oynamıştım ve sonra Christopher Nolan, beni birkaç filmliğine rafa kaldırmıştı. Bu yüzden rotasyonda değildim ama esasen çift terapisinde pazarlık yapmıştım" dedi.

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"ARAMASAYDI OYUNCULUĞA ARA VERİYORDUM"

Matt Damon, ardından, "Bu gerçek bir olay. Ara vermemde tek şerh Christopher Nolan'ın aramasıydı. Bu, onun bir şey üzerinde çalışıp çalışmadığını bilmeden oldu çünkü size asla söylemez. Durup dururken sizi arar. İşte bu da evimde böyle bir andı" diyerek, oyuncularla tekrar tekrar çalışmaktan hoşlandığı bilinen yönetmenle ilgili espri yaptı.

Fotoğraflar: AA, AP