Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir

Matthew McConaughey, yakın arkadaşı Woody Harrelson'ın üvey kardeşinin olabileceğini söyledi. McConaughey, Harrelson ile DNA testi yaptırmayı düşündüklerini ifade etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Matthew McConaughey (53), kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Woody Harrelson (61) ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. McConaughey, Harrelson'ın üvey kardeşi olabileceğini açıkladı.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa adlı podcast'e konuk olan Matthew McConaughey, Woody Harrelson ile DNA testi yaptırmayı düşündüklerini ifade etti.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Matthew McConaughey, kendisine benzeyen Woody Harrelson'a çocuklarının "Woody amca" dediğini, arkadaşının çocuklarının da kendisine "Matthew amca" diye seslendiğini belirtti. McConaughey ayrıca "Ailem, onun pek çok fotoğrafındakinin ben olduğumu sanıyor. Harrelson'ın ailesi de benim birçok fotoğrafımda onun olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı. 
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Matthew McConaughey, birkaç yıl önce Harrelson ile ailecek gittikleri Yunanistan tatilini şöyle anlattı: Ne kadar yakın olduğumuz ve ailelerimiz hakkında oturmuş konuşuyorduk. Annem de oradaydı ve 'Woody, babanı tanırdım' dedi. Annemin 'Tanırdım' dedikten sonrasını hiçbir şey söylemese de herkes anladı.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Matthew McConaughey, bunun ardından Woody Harrelson'la aile geçmişlerini araştırdıklarını açıkladı: Annem ve babamın ikinci boşanmaları sırasında Harrelson'ın babasının izinli olduğunu öğrendik. Teksas'ın batısında bir toplanmanın, görüşmenin ya da ‘tanırdım'ın anının yaşanmış olabileceğini gösteren muhtemel makbuz ve yerler var.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    "BENDEN BİR ŞANS VERMEMİ İSTİYOR"

    1969 doğumlu Matthew McConaughey, DNA testi yaptırıp yaptırmamayı 'True Detective'deki rol arkadaşıyla hâlâ tartıştıklarını çünkü cevabın kendisi için zor olabileceğini vurguladı: Benden bir şans vermemi istiyor. '53 yıl inandıktan sonra babamın benim babam olmayabileceğini mi söylemeye çalışıyorsun?' diyorum.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    Woody Harrelson'ın babası Charles Harrelson, ilk kez 1960'ta silahlı soygundan hüküm giyse de kolluk kuvvetleriyle yaptığı anlaşma neticesinde parmaklıklar ardına konmaktan kurtulmuştu. Charles Harrelson 1973'te cinayetten hapse atılırken 5 yıl sonra iyi halden serbest bırakılmıştı. Bir yargıcı öldürmekten 1981'de iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Charles Harrelson, 2007'de cezaevinde ölmüştü.
  • Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir - Magazin haberleri

    1997'de tanışan iki yakın dost, 'True Detective'den sonra komedi dizisinde buluşuyor. İkilinin Teksas'ta birlikte yaşadıkları bir hikâyeyi anlatan 'Brother From Another Mother' adlı dizinin hazırlıkları sürüyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.