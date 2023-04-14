Matthew McConaughey: Woody Harrelson ile babamız aynı olabilir

Matthew McConaughey, kendisine benzeyen Woody Harrelson'a çocuklarının "Woody amca" dediğini, arkadaşının çocuklarının da kendisine "Matthew amca" diye seslendiğini belirtti. McConaughey ayrıca "Ailem, onun pek çok fotoğrafındakinin ben olduğumu sanıyor. Harrelson'ın ailesi de benim birçok fotoğrafımda onun olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.