Mauro Icardi: Ayrılmamız için dua ediyorlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamış, 7 Mayıs'ta ise şarkıcı - oyuncu vatandaşı China Suarez ile nişanlamıştı.

Wanda Nara ile çocukların velayeti nedeniyle karakolluk olacak kadar tartışma / kavga yaşayan Mauro Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.

Arjantinli yıldız, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.