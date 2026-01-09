Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Daha fazla kupa kazanmak istiyoruz! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: Daha fazla kupa kazanmak istiyoruz!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi, birçok kupa kazandıklarını ve daha fazlasını kazanmak istediklerini.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 20:50 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:51
        "Daha fazla kupa kazanmak istiyoruz!"
        Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, finallerin kendileri ve kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

        Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadıklarını dile getiren Arjantinli futbolcu, "Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Hocamın da dediği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Kupa, kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Maçta ilk 11'e ve kulübeye odaklanmak gerektiğini, bireysel performansların önemli olmadığını vurgulayan Icardi, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Aynı zamanda kaptan olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana takımıma yardımcı oldum. Ama futbol birlikte oynanan bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz." dedi.

        Derbiyle ilgili olarak taraftara mesajını da ileten Icardi, şöyle konuştu:

        "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimde de hem normal maçlarda hem de derbi maçlarda buradaki atmosfere şaşırmıştım. Çok iyi ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Bu tür maçlar taraftarlarımız için çok iyi. Onları mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz."

