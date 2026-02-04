Mauro Icardi'den sözleşme sorusuna yanıt!
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Türkiye Kupası'nda 3-1 yendikleri İstanbulspor karşılaşmasının ardından geleceğine ilişkin, "Şimdi önemli değil bunlar, Haziran'a kadar sözleşmem var ve Galatasaray için en iyisi neyse o olacak" dedi.
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Mauro Icardi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCUSU OLDU
Mauro Icardi: "Çok mutluyum. Büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim."
"ÜÇ KULVARDA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Mauro Icardi: "Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız her zaman motive oluyorsunuz."
"HAZİRAN'A KADAR SÖZLEŞMEM VAR"
Mauro Icardi: "Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Hazirana kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız."
Mauro Icardi: "Ahmed ve rakip kaleci için de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Golümde Ahmed'in de payı vardı. Ayrıca ona teşekkür ederim."