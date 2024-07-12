Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya alyanslı mesaj

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, zor günler geçiriyor.

Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı almasıyla derin bir üzüntü yaşayan Icardi'nin takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında bir hayli düşünceli olduğu göze çarptı.

Wanda Nara, her ne kadar boşanmak istese de görünen o ki bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü Mauro Icardi boşanmak istemiyor. Bunu da parmağındaki alyansı çıkarmayarak gözler önüne sererken eşine mesaj yolladı; "Sen vazgeçsen de ben vazgeçmem." REKLAM

Wanda Nara, boşanma kararı aldığını önceki gün şu sözlerle dile getirmişti; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü."