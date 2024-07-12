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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya alyanslı mesaj

        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya alyanslı mesaj

        Mauro Icardi, kendisinden boşanmak isteyen eşi Wanda Nara'ya alyanslı mesaj gönderdi; "Sen vazgeçsen de ben vazgeçmem"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:10
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        Icardi'den alyanslı mesaj
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        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, zor günler geçiriyor.

        Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı almasıyla derin bir üzüntü yaşayan Icardi'nin takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında bir hayli düşünceli olduğu göze çarptı.

        Wanda Nara, her ne kadar boşanmak istese de görünen o ki bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü Mauro Icardi boşanmak istemiyor. Bunu da parmağındaki alyansı çıkarmayarak gözler önüne sererken eşine mesaj yolladı; "Sen vazgeçsen de ben vazgeçmem."

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        Wanda Nara, boşanma kararı aldığını önceki gün şu sözlerle dile getirmişti; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü."

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor. Nara, ayrıca Arjantinli bir diğer ünlü futbolcu Maxi Lopez ile evliliğinden de 3 çocuk annesi.

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