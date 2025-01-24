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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara ve L-Gante ile barışmasına sert çıktı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Wanda Nara ve L-Gante ile barışmasına sert çıktı

        Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeniden bir araya gelmesinin ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Icardi; "Çocuklarımın korunması konusundaki endişelerimi anlayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:15
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        Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, yalnızca hukuki mücadele değil, özel hayatlarındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor.

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        Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasıyla bulunduğu bir paylaşımda; "Galatasaray’ın yeni yengesi benim" mesajını vererek dikkat çekmişti.

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        Öte yandan Wanda Nara’nın, bir süre önce ayrıldığını duyurduğu rapçi L-Gante ile yeniden bir araya gelmesi, yıldız futbolcunun tepkisine neden oldu.

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        "ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIM"
        Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Ne kadar ciddiyetsiz ki biz çocuklarla ilgili bir duruşmadayken, diğer tarafın avukatı yalnızca gazetecilerle konuşmakla ilgileniyor.

        Adaletin sağlanması yerine medyatik olana odaklanmış durumdalar. Bir ceza avukatının, aile duruşmasında müvekkilinden bahsetmesi oldukça garip. Asıl önemli olan çocuklarım. Onların korunması konusundaki endişelerimi anlamanızı rica ediyorum.”

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        "ASLA KABUL EDEMEM"
        Bu paylaşım, Nara ve L-Gante’nin barışmasına açık bir tepki olarak yorumlandı. Mauro Icardi, daha önce mahkeme ifadelerinde, Nara’nın L-Gante ile ilişkisinin çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulamış ve şu sözleri dile getirmişti: L-Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş tehlikeli bir kişi. Çocuklarımın bu tür bir ortamda bulunmasını asla kabul edemem.

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        Ayrıca Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarında Johnny Depp’e atıfta bulunarak dikkat çeken göndermelerde bulunmayı da sürdürdü.

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #L-Gante
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