Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantin basını; tecrübeli golcünün, River Plate ile görüştüğünü öne sürdü.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
Sezon sonunda sarı‑kırmızılı kulüple sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcünün, ülkesinin dev ekiplerinden River Plate ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.
Gazeteci Gustavo Yarroch, "Çok önemli bir isim, dünya çapında bir statüye sahip olduğu için dikkatli olmak istiyorum, ancak burada sorduğunuzda kimse size bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan Stefano Di Carlo bunu yalanlamadı. Bu bağlantının, bu temasın kopmadığını biliyorum" şeklinde konuştu.
Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Oscar Ruggeri de Icardi’nin River Plate forması giymesini istediğini belirterek, "River için sevdiğim 9 numara o. Golcü ve aynı zamanda iyi oynuyor. Onu River'da istiyorum, işte o." dedi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maçta 15 gol ve 2 asistle toplam 17 gole doğrudan katkı yapan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce de adı İtalyan ve İspanyol kulüpleriyle anılmıştı.