Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim tırmanıyor

Son dönemlerde yaşadıkları çalkantılı süreçlerle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında gerginlik tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; "Sonsuza dek aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın açıklamasına; "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Nişanlım China Suarez'e olan takıntısı nedeniyle 9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" şeklinde karşılık verdi.

Mauro Icardi’nin bu açıklamasına Wanda Nara’dan gecikmeden yanıt geldi. Nara, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sen gelmeden önce hayranı olduğum bu kulüp anlaşması için çok uğraştım. Ne ligi ne de Türkleri beğenme rağmen çok iyi bir anlaşma yaptık."

Wanda Nara, sözlerine şöyle devam etti; "Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum. Senin imajın için çok çaba harcadım, Milano'da yaptığım moda anlaşmaları bana çok maliyete mal oldu. Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim."