        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim tırmanıyor

        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim tırmanıyor

        Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki söz düellosu devam ediyor. Nara, Icardi'nin, "Artık aile olmayacağız" çıkışına karşılık; "Ne ligi ne de Türkleri beğenmene rağmen Galatasaray ile çok iyi bir anlaşma yaptık. Kızlarımız için her zaman aile olarak kalacağız" şeklinde karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 19:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:35
        Gerginlik tırmanıyor
        Son dönemlerde yaşadıkları çalkantılı süreçlerle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında gerginlik tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; "Sonsuza dek aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        Mauro Icardi, Wanda Nara'nın açıklamasına; "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Nişanlım China Suarez'e olan takıntısı nedeniyle 9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" şeklinde karşılık verdi.

        Mauro Icardi’nin bu açıklamasına Wanda Nara’dan gecikmeden yanıt geldi. Nara, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sen gelmeden önce hayranı olduğum bu kulüp anlaşması için çok uğraştım. Ne ligi ne de Türkleri beğenme rağmen çok iyi bir anlaşma yaptık."

        Wanda Nara, sözlerine şöyle devam etti; "Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum. Senin imajın için çok çaba harcadım, Milano'da yaptığım moda anlaşmaları bana çok maliyete mal oldu. Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim."

        "BENİM İÇİN HER ZAMAN AİLE OLACAKSIN"

        Wanda Nara, sözlerini şöyle tamamladı; "Benim için her zaman aile olacaksın ve hukuki süreç devam etse de her zaman yanında olacağımı biliyorsun. Çünkü dünyada nafaka ödemeyen bir baba iyi karşılanmaz. Birçok şeye asla izin vermezdim. Bu aylarda odaklan. Çünkü her arama konsantrasyon anlarında oldu. İki penaltıyı kaçırdığın gün gibi. Kız arkadaşının kokularına gelince; senin kendin anlattığın gibi, boşuna zaman harcama. Sen ve Arjantin'in yarısı tanıyor.

        Mauro Icardi - China Suarez
        Mauro Icardi - China Suarez
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
