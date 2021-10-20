"AİLEMİZE GÜVENMEYE DEVAM ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Mauro Icardi, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Nara'ya, "Bu güzel aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum." sözleriyle seslendi. Icardi, daha sonra "Sevdiklerinizi incitmek ne kadar acıtıyor? Sadece incittiğiniz kişiler sizi affedince iyileşirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ancak eşinin yayınladığı fotoğrafı henüz beğenmeyen Wanda Nara, konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.