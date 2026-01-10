Mauro Icardi: Tekrar kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Tekrar kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.
Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, mağlubiyeti değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"
Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım." dedi.
"TEKRAR KUPALARI KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Icardi, "Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.