Mauro Icardi: Tekrar kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz

Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, mağlubiyeti değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"

Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım." dedi.