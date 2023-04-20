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Mauro Icardi transferi için flaş gelişme: Galatasaray gaza bastı

Galatasaray transferde harekete geçerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor! Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için PSG ile görüşmelerini hızlandırdı

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  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. 

     

     
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Yapılacak takviyelerin yanı sıra, takımda kiralık olarak forma giyen isimler için de görüşmelerine devam ediyor.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yi kadroda tutmayı planlıyor. 

     

     
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile temaslarını hızlandırdı.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Taraftarlarla da iyi ilişkileri olan Icardi'nin, sarı kırmızılı takımda kalmak istediği öğrenildi. 
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımın gol yükünü çekiyor.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Ligin en fazla gol atan 2. takımı olan Galatasaray'ın bu performansında en büyük payı 13 golle yeni transfer Mauro Icardi aldı. 
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Tecrübeli futbolcu, ayrıca takıma hazırladığı pozisyonlarla da katkı verdi.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Icardi, 2018-2019 sezonunda 14 gol kaydeden Henry Onyekuru'dan sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Diğer yandan, Mauro Icardi'nin sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenildi.
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

    Alanya deplasmanında sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Arjantinli futbolcunun, pazar günü Vavacars Fatih Karagümrük maçında görev yapması bekleniyor.

     
  • Mauro Icardi transferi için son dakika gelişmesi: Galatasaray gaza bastı

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