        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara'ya çok sinirlendi

        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya çok kızdı

        Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Wanda Nara'nın; "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:37
        "Hayır aile olmayacağız"
        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşandığı Wanda Nara, yine karşı karşıya geldi.

        Wanda Nara, sosyal medyada bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna; "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" yanıtını verdi.

        Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Arjantinli yıldız; "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" dedi.

        Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suarez ile nişanlanmıştı.

