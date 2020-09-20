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Mavi Dolunay nedir? Ne zaman gerçekleşecek? NASA duyurdu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Mavi Dolunay gerçekleşeceğini açıkladı. Mavi Dolunay'ı merak edenler Mavi Dolunay nedir? Ne zaman gerçekleşecek? Sorularının yanıtlarını merak ediliyorlar.

Mavi Dolunay

Mavi Dolunay heyecanı başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu olayın ismi Mavi Dolunay'dı. İşte Mavi Dolunay hakkında detaylar.

MAVİ DOLUNAY NEDİR? NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olacağı kaydedildi.

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

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