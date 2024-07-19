Mavi ekran hatası nasıl çözülür?

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sunan CrowdStrike'ın sistemlerinde yaşanan bir sorun sebebiyle dünya genelinde pek çok hizmet durma noktasına geldi.

Pek çok havalimanında uçuşlar gerçekleştirilemezken, küresel çapta bankacılık hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri ve Avustralya'da sağlık sistemlerinin hata vermesiyle hastanelerde büyük kargaşa oluştu.

CrowdStrike sorun çeken kurumsal ve bireysel müşterileri için sorunun nasıl aşılacağına dair bir açıklama yayımladı.

Buna göre kullanıcıların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

- Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

-C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.