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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mavi ekran hatası nasıl çözülür? - Teknoloji Haberleri

        Mavi ekran hatası nasıl çözülür?

        CrowdStrike, mavi ekran sorunuyla karşılaşan kullanıcılar için bu sorunu çözecek adımları açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:15
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        Mavi ekran hatası nasıl çözülür?
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        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sunan CrowdStrike'ın sistemlerinde yaşanan bir sorun sebebiyle dünya genelinde pek çok hizmet durma noktasına geldi.

        Pek çok havalimanında uçuşlar gerçekleştirilemezken, küresel çapta bankacılık hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri ve Avustralya'da sağlık sistemlerinin hata vermesiyle hastanelerde büyük kargaşa oluştu.

        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar

        CrowdStrike sorun çeken kurumsal ve bireysel müşterileri için sorunun nasıl aşılacağına dair bir açıklama yayımladı.

        Buna göre kullanıcıların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

        - Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

        -C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

        -"C-00000291.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.

        - Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.

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