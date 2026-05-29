Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bularak, doğanın tadını çıkarıyor.

Paraşüt pilotu Ali Sıralı, tatilcilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

Bayramda yamaç paraşütü uçuşlarının arttığını ifade eden Sıralı, "Havalar çok güzel. Farklı deneyim yaşamak isteyenler Uçmakdere'ye geliyor. Herkesi Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini görmeye bekleriz. Farklı pistlerden yaptığımız uçuşlarla bir süre havada kalıp inişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu deneyimi yaşamak isteyenler gelip görmesi gerekir" dedi.

Kente gelen tatilcilerin özellikle yamaç paraşütüne ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Sıralı, bayram boyunca yüzlerce kişinin gökyüzüyle buluşacağını ifade etti.