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        Haberler Gündem Maviye Sürgün dizisi bu akşam var mı, yok mu? Maviye Sürgün dizisi ne zaman yayınlanacak?

        Maviye Sürgün dizisi bu akşam var mı, yok mu? Maviye Sürgün dizisi ne zaman yayınlanacak?

        Show TV'de yayınlanan ve ekranların beğenilerek izlenilen dizisi Maviye Sürgün bugün var mı, yok mu merak ediliyor. Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Bülent Şakrak, Ayça Erturan gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin sevenleri konu hakkında araştırmaya başladılar. İşte, detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:06
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        Her Çarşamba günü saat 20:00'da izleyiciler ile buluşan Maviye Sürgün dizisinin bu akşam saat kaçta yayınlanacağı dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dizi hakkında araştıtmaya başlayanlar dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü hakkında tüm detaylar...

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        MAVİYE SÜRGÜN NE ZAMAN?

        Bu hafta Maviye Sürgün dizisinin saat 20:00'da yayınlanacak olan Güldür Güldür Show'dan sonra 21:30'da ekranlara geleceği açıklandı.

        Dizinin yayın saatinin değiştiği hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmadı.

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        MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Maviye Sürgün 8. Bölümünde; Ozan, Defne’nin gözünün önünde Ricordo’yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlaması istemiştir. Ali Defne’nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır. Ricardo’nun komaya girmesi Ozan ve Defne’yi birer şüpheli haline getirir.

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        Ozan’ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini alt üst eder. Murat’ın yaşam umudu adına Ozan’ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda’nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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