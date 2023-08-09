Maviye Sürgün dizisi bu akşam var mı, yok mu? Maviye Sürgün dizisi ne zaman yayınlanacak?

4 Şurada Paylaş!









Ozan’ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini alt üst eder. Murat’ın yaşam umudu adına Ozan’ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda’nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.