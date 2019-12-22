Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk ederken sarı-lacivertliler 22. dakikada 1-0 öne geçti. Luiz Gustavo'nun sağ kanattan açtığı ortada VAR incelemesi sonrasında Pedro Rebocho'nun topa elle müdahale ettiğini düşünen Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Max Kruse hata yapmadı ve Karius ile topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol 1 asistle oynayan Alman futbolcu, Beşiktaş karşısında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Son dönemde eleştiriler alan Kruse, teknik heyet ve başkan Ali Koç'a söz vermiş ve futbola odaklanacağını dile getirmişti.