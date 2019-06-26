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HaberlerFutbol

Max Kruse kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe Max Kruse transferinde sona geldi

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet arayışına hız veren Fenerbahçe'de Alman golcü Max Kruse transferinde sona gelindi. Son olarak Werder Bremen'de forma giyen golcü oyuncu Max Kruse, gol vuruşlarındaki becerisiyle tanınıyor. Peki Max Kruse kimdir, kaç yaşındadır? İşte Max Kruse'un hayatı ve kariyeri...

Max Kruse

Max Kruse kimdir, kaç yaşındadır? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen başarılı golcü Max Kruse için Fenerbahçe'nin transferde sona gelindiği konuşuluyor. İşte Max Kruse'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

MAX KRUSE KİMDİR?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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